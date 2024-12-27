Сьогоднішня ціна Ternio (TERN)

Поточна ціна Ternio (TERN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 203.30K USD. Ціна TERN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ternio:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.15 USD

- зміна ціни Ternio протягом дня — -1.51%

- циркуляційна пропозиція – 432.89M USD

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