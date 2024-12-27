Ціна Ternio (TERN)
Поточна ціна Ternio (TERN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 203.30K USD. Ціна TERN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ternio:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.15 USD
- зміна ціни Ternio протягом дня — -1.51%
- циркуляційна пропозиція – 432.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ternio до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ternio до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ternio до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ternio до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.51%
|30 днів
|$ 0
|-28.86%
|60 днів
|$ 0
|+29.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ternio: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.70%
-1.51%
-2.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ternio has built Lexicon, the world's fastest blockchain capable of over 1 million transactions per second, fully decentralized and on-chain. Ternio will use Lexicon to disrupt the enterpise business market. Fintech, Advertising, Government or any industry requiring a high transacting blockchain. Ternio has signed partnerships in advertising, a $224 billion per year market. Ternio provides a verifiable and decentralized asset that empowers advertisers to verify spend through each intermediary and gives publishers the assurance and guarantee of being paid on delivery. The BlockCard is also produced by Ternio. A physical debit card that enables card holders to spend BTC, ETH, XLM or TERN wherever debit cards are accepted.
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