Токеноміка Terminalius Maximus (BARON) Дізнайтеся ключову інформацію про Terminalius Maximus (BARON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Terminalius Maximus (BARON) The $BARON project is a community-driven token aiming to establish a dynamic ecosystem with innovative applications. While currently focused on building a strong foundation and growing its community, the project is actively developing a mini-game that will integrate with the $BARON token, creating an engaging use case and driving user interaction. The goal is to evolve $BARON into a token with real engagement and utility, with future plans to expand its applications as the ecosystem grows. Офіційний вебсайт: https://baronterminal.com/ Купити BARON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Terminalius Maximus (BARON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Terminalius Maximus (BARON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 17,93K $ 17,93K $ 17,93K Загальна пропозиція: $ 998,28M $ 998,28M $ 998,28M Циркуляційна пропозиція: $ 998,28M $ 998,28M $ 998,28M FDV (повністю розведена вартість): $ 17,93K $ 17,93K $ 17,93K Історичний максимум: $ 0,01134729 $ 0,01134729 $ 0,01134729 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Terminalius Maximus (BARON)

Токеноміка Terminalius Maximus (BARON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Terminalius Maximus (BARON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BARON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BARON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BARON, досліджуйте ціну токена BARON в реальному часі!

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