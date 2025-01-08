Сьогоднішня ціна Terminalius Maximus (BARON)

Поточна ціна Terminalius Maximus (BARON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 42.96K USD. Ціна BARON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Terminalius Maximus:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 951.87 USD

- зміна ціни Terminalius Maximus протягом дня — -12.68%

- циркуляційна пропозиція – 999.20M USD

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