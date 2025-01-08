Ціна Terminalius Maximus (BARON)
Поточна ціна Terminalius Maximus (BARON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 42.96K USD. Ціна BARON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Terminalius Maximus:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 951.87 USD
- зміна ціни Terminalius Maximus протягом дня — -12.68%
- циркуляційна пропозиція – 999.20M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Terminalius Maximus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Terminalius Maximus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Terminalius Maximus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Terminalius Maximus до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.68%
|30 днів
|$ 0
|-45.39%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Terminalius Maximus: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.23%
-12.68%
-3.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $BARON project is a community-driven token aiming to establish a dynamic ecosystem with innovative applications. While currently focused on building a strong foundation and growing its community, the project is actively developing a mini-game that will integrate with the $BARON token, creating an engaging use case and driving user interaction. The goal is to evolve $BARON into a token with real engagement and utility, with future plans to expand its applications as the ecosystem grows.
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