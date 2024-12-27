Ціна Terminal (TERMINAL)
Поточна ціна Terminal (TERMINAL) сьогодні становить 0.00303999 USD з ринковою капіталізацією $ 2.43M USD. Ціна TERMINAL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Terminal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.14K USD
- зміна ціни Terminal протягом дня — -6.28%
- циркуляційна пропозиція – 799.87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Terminal до USD становила $ -0.00020400925611775.
За останні 30 днів зміна ціни Terminal до USD становила $ -0.0021326879.
За останні 60 днів зміна ціни Terminal до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Terminal до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00020400925611775
|-6.28%
|30 днів
|$ -0.0021326879
|-70.15%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Terminal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.52%
-6.28%
+163.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Terminal is a superchain tokens marketplace that unites multiple markets for a seamless, socially connected trading experience. Integrated with the Farcaster social graph, Terminal brings community-driven insights into the trading process. With Privy for easy email sign-up, funding, and smart wallet creation—no wallet needed—Terminal offers accessible tools for onchain communities, with support expanding to Solana and more chains.
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