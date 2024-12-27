Сьогоднішня ціна Terminal (TERMINAL)

Поточна ціна Terminal (TERMINAL) сьогодні становить 0.00303999 USD з ринковою капіталізацією $ 2.43M USD. Ціна TERMINAL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Terminal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.14K USD

- зміна ціни Terminal протягом дня — -6.28%

- циркуляційна пропозиція – 799.87M USD

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