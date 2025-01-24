Сьогоднішня ціна Teritori (TORI)

Поточна ціна Teritori (TORI) сьогодні становить 0.00111896 USD з ринковою капіталізацією $ 403.27K USD. Ціна TORI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Teritori:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 180.59 USD

- зміна ціни Teritori протягом дня — +0.08%

- циркуляційна пропозиція – 360.85M USD

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