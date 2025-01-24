Ціна Teritori (TORI)
Поточна ціна Teritori (TORI) сьогодні становить 0.00111896 USD з ринковою капіталізацією $ 403.27K USD. Ціна TORI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Teritori:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 180.59 USD
- зміна ціни Teritori протягом дня — +0.08%
- циркуляційна пропозиція – 360.85M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Teritori до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Teritori до USD становила $ -0.0001458841.
За останні 60 днів зміна ціни Teritori до USD становила $ -0.0004910582.
За останні 90 днів зміна ціни Teritori до USD становила $ -0.0008774191845827397.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.08%
|30 днів
|$ -0.0001458841
|-13.03%
|60 днів
|$ -0.0004910582
|-43.88%
|90 днів
|$ -0.0008774191845827397
|-43.95%
Останній аналіз цін Teritori: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.34%
+0.08%
-23.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Teritori token (TORI) is the Teritori Network’s native utility token, used as the primary means to govern, secure the blockchain, incentivize ecosystem contributors and use the various Teritori dApp features.
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