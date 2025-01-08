Сьогоднішня ціна Tereon (TRN)

Поточна ціна Tereon (TRN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5.92K USD. Ціна TRN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tereon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.62 USD

- зміна ціни Tereon протягом дня — -0.31%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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