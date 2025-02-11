Ціна TERATTO (TRCON)
Поточна ціна TERATTO (TRCON) сьогодні становить 0.15848 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TRCON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TERATTO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 17.58K USD
- зміна ціни TERATTO протягом дня — -0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TERATTO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TERATTO до USD становила $ -0.0082976324.
За останні 60 днів зміна ціни TERATTO до USD становила $ -0.0118088836.
За останні 90 днів зміна ціни TERATTO до USD становила $ +0.04401667205370674.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.00%
|30 днів
|$ -0.0082976324
|-5.23%
|60 днів
|$ -0.0118088836
|-7.45%
|90 днів
|$ +0.04401667205370674
|+38.45%
Останній аналіз цін TERATTO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.32%
-0.00%
-2.72%
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