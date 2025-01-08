Ціна TERA (TERA)
Поточна ціна TERA (TERA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 54.38K USD. Ціна TERA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TERA:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни TERA протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 754.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TERA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TERA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TERA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TERA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-7.78%
|60 днів
|$ 0
|-50.01%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TERA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tera is a decentralized application platform. This is akin to an operating system. Tera consists of a repository of programs and data storage integrated into the Internet. The mechanism for publishing programs and data on this platform is free from censorship. The circulatory system is the blockchain.
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