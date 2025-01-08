Сьогоднішня ціна TERA (TERA)

Поточна ціна TERA (TERA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 54.38K USD. Ціна TERA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TERA:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни TERA протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 754.50M USD

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