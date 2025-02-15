Ціна Tepe (TEPE)
Поточна ціна Tepe (TEPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tepe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.82 USD
- зміна ціни Tepe протягом дня — +0.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tepe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tepe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tepe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tepe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.03%
|30 днів
|$ 0
|-42.83%
|60 днів
|$ 0
|-62.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tepe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.03%
+12.68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Tepe is more than just a token it's a digital embodiment of community spirit, designed to foster a sense of belonging among its holders and to support communal growth and prosperity. It serves as a beacon of innovation, leveraging the speed, security, and scalability of the TON blockchain to create a decentralized ecosystem where every participant has a voice and a stake in its development.
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