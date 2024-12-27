Сьогоднішня ціна TenX (PAY)

Поточна ціна TenX (PAY) сьогодні становить 0.00800591 USD з ринковою капіталізацією $ 944.73K USD. Ціна PAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TenX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.83K USD

- зміна ціни TenX протягом дня — +12.04%

- циркуляційна пропозиція – 118.14M USD

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