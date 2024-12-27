Ціна TenX (PAY)
Поточна ціна TenX (PAY) сьогодні становить 0.00800591 USD з ринковою капіталізацією $ 944.73K USD. Ціна PAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TenX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.83K USD
- зміна ціни TenX протягом дня — +12.04%
- циркуляційна пропозиція – 118.14M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TenX до USD становила $ +0.00086015.
За останні 30 днів зміна ціни TenX до USD становила $ +0.0001122372.
За останні 60 днів зміна ціни TenX до USD становила $ +0.0014954367.
За останні 90 днів зміна ціни TenX до USD становила $ +0.000160780989582154.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00086015
|+12.04%
|30 днів
|$ +0.0001122372
|+1.40%
|60 днів
|$ +0.0014954367
|+18.68%
|90 днів
|$ +0.000160780989582154
|+2.05%
Останній аналіз цін TenX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.55%
+12.04%
+12.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TenX is a payment platform that facilitates digital and physical modes of transaction for cryptocurrencies to any merchant, even if they don’t accept cryptocurrencies. Physical and digital modes of course, include bank accounts, wallets, debit cards, cash and much more. The primary agenda of the company is to make it easier and faster to use cryptocurrency and accelerate adoption for the industry. The TenX blockchain supports the PAY token, which is the fuel that runs the network and is the cryptocurrency using which transactions on the network are made. TenX came into existence in 2011 and was created by Toby Hoenisch. While at the university, he took a keen interest in cryptography though he believed that there was no success for cryptocurrencies.In 2012, Toby started trading Bitcoin when he got to know a member of bitcoin-community who was not able to open an account in bank and used TenX crypto currency instead. Toby Hoenisch and Michael Sperk started a one-bit start up in 2015 and introduced us to a debit card, through which payments with bitcoin could be done. Cryptocurrency adoption is a longstanding problem - with most cryptocurrencies remaining relegated to the realms of hype and not seeing real-world usage, not as much as the enthusiasts would like, at least. This is an important problem being solved by the TenX coin, which seeks to make it easy for the end user to use cryptocurrencies by removing the hurdles associated with keeping different wallets and using them separately. As with all other investments, it is wise to do your own research, but seeing that TenX seems to be solving unique problems, it may certainly be worth a look.
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