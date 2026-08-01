Яка зараз ринкова ціна TensorUSD?

TensorUSD оцінюється в ₴23.85994007469340800000, зі зміною -1.11% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має SN113?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення SN113 у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний TensorUSD у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість SN113?

Обігова кількість становить 1436686.861549028, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для TensorUSD?

TensorUSD згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як SN113 виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets, імпульс SN113 залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.