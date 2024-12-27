Ціна Tensorplex Staked TAO (STTAO)
Поточна ціна Tensorplex Staked TAO (STTAO) сьогодні становить 542.01 USD з ринковою капіталізацією $ 21.45M USD. Ціна STTAO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tensorplex Staked TAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.59K USD
- зміна ціни Tensorplex Staked TAO протягом дня — +1.86%
- циркуляційна пропозиція – 39.54K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tensorplex Staked TAO до USD становила $ +9.91.
За останні 30 днів зміна ціни Tensorplex Staked TAO до USD становила $ -71.4537203100.
За останні 60 днів зміна ціни Tensorplex Staked TAO до USD становила $ -24.4594478730.
За останні 90 днів зміна ціни Tensorplex Staked TAO до USD становила $ -36.372031887726.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +9.91
|+1.86%
|30 днів
|$ -71.4537203100
|-13.18%
|60 днів
|$ -24.4594478730
|-4.51%
|90 днів
|$ -36.372031887726
|-6.28%
Останній аналіз цін Tensorplex Staked TAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
+1.86%
+14.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tensorplex Staked TAO (stTAO) is a reward bearing Bittensor (TAO) LST by Tensorplex Labs. stTAO is a ERC20 token that allow investors to get exposure to the TAO ecosystem and enjoy staking rewards.
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A$867.216
|1 STTAO до GBP
￡428.1879
|1 STTAO до EUR
€514.9095
|1 STTAO до USD
$542.01
|1 STTAO до MYR
RM2,422.7847
|1 STTAO до TRY
₺19,089.5922
|1 STTAO до JPY
¥85,502.0775
|1 STTAO до RUB
₽55,664.427
|1 STTAO до INR
₹46,325.5947
|1 STTAO до IDR
Rp8,742,095.5503
|1 STTAO до PHP
₱31,436.58
|1 STTAO до EGP
￡E.27,566.6286
|1 STTAO до BRL
R$3,360.462
|1 STTAO до CAD
C$780.4944
|1 STTAO до BDT
৳64,786.4553
|1 STTAO до NGN
₦839,020.6398
|1 STTAO до UAH
₴22,742.7396
|1 STTAO до VES
Bs27,642.51
|1 STTAO до PKR
Rs150,890.1639
|1 STTAO до KZT
₸283,774.7556
|1 STTAO до THB
฿18,466.2807
|1 STTAO до TWD
NT$17,799.6084
|1 STTAO до CHF
Fr487.809
|1 STTAO до HKD
HK$4,205.9976
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