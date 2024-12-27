Сьогоднішня ціна Tensorplex Staked TAO (STTAO)

Поточна ціна Tensorplex Staked TAO (STTAO) сьогодні становить 542.01 USD з ринковою капіталізацією $ 21.45M USD. Ціна STTAO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tensorplex Staked TAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.59K USD

- зміна ціни Tensorplex Staked TAO протягом дня — +1.86%

- циркуляційна пропозиція – 39.54K USD

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