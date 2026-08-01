Сьогоднішня ціна TensorGate

Поточна ціна TensorGate (TGATE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,23% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TGATE до USD становить $ 0 за TGATE.

TensorGate наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 21 988, з циркуляційною пропозицією у 100,00B TGATE. Протягом останніх 24 годин TGATE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TGATE змінився на -- за останню годину та на -1,66% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо TensorGate (TGATE)

Ринкова капіталізація $ 21,99K$ 21,99K $ 21,99K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 21,99K$ 21,99K $ 21,99K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація TensorGate — $ 21,99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TGATE — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 21,99K.