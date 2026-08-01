Сьогоднішня ціна Tensora

Поточна ціна Tensora (TORA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TORA до USD становить $ 0 за TORA.

Tensora наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 33 294, з циркуляційною пропозицією у 1,00B TORA. Протягом останніх 24 годин TORA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01225463, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці TORA змінився на +0,13% за останню годину та на +4,59% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Tensora (TORA)

Ринкова капіталізація $ 33,29K$ 33,29K $ 33,29K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 33,29K$ 33,29K $ 33,29K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Tensora — $ 33,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TORA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33,29K.