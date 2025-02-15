Ціна Tenshi (TENSHI)
Поточна ціна Tenshi (TENSHI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TENSHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tenshi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 91.43 USD
- зміна ціни Tenshi протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tenshi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tenshi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tenshi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tenshi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-14.39%
|60 днів
|$ 0
|-31.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tenshi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+2.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Kishu Inu's (KISHU) sidekick, Tenshi (TENSHI) was created in July 2021 with the goal of bettering Kishu’s entire ecosystem, while providing adequate utility to the entire project, and rewarding its holders through the advanced tokenomics which include earning Ethereum just by holding Tenshi in a decentralized wallet. Tenshi has a Max Supply of 1,000,000,000 with a Total Remaining Supply of 572,188,249.313 currently in circulation, after 427,811,750.68 have been manually burned.
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