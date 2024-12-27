Ціна Tenset (10SET)
Поточна ціна Tenset (10SET) сьогодні становить 0.225232 USD з ринковою капіталізацією $ 37.72M USD. Ціна 10SET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tenset:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.42M USD
- зміна ціни Tenset протягом дня — -1.09%
- циркуляційна пропозиція – 167.31M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tenset до USD становила $ -0.0024885969811134.
За останні 30 днів зміна ціни Tenset до USD становила $ -0.0184303967.
За останні 60 днів зміна ціни Tenset до USD становила $ -0.0443472573.
За останні 90 днів зміна ціни Tenset до USD становила $ -0.0889745452854716.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0024885969811134
|-1.09%
|30 днів
|$ -0.0184303967
|-8.18%
|60 днів
|$ -0.0443472573
|-19.68%
|90 днів
|$ -0.0889745452854716
|-28.31%
Останній аналіз цін Tenset: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.36%
-1.09%
+7.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
10set token has been launched in January 2021, using Ethereum erc20 protocol. It's a new generation etf 2.0 deflationary token with a smart staking system, that bridges cryptocurrencies with the stock market. Tenset adds a 2% transaction fee to every transfer. Half of the fee is burned creating a deflationary effect and another half is automatically distributed to all token holders. No need to freeze it or hold it any special wallet.
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