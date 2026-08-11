Сьогоднішня ціна TENEX

Поточна ціна TENEX (SN67) сьогодні становить $ 1,29, зі зміною 1,37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SN67 до USD становить $ 1,29 за SN67.

TENEX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 365 497, з циркуляційною пропозицією у 1,06M SN67. Протягом останніх 24 годин SN67 торгувався між $ 1,28 (мінімум) та $ 1,35 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 48,12, тоді як історичний мінімум — $ 0,01483918.

У короткостроковій динаміці SN67 змінився на -0,47% за останню годину та на -6,19% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 35,74K.

Ринкова інформація щодо TENEX (SN67)

Ринкова капіталізація $ 1,37M$ 1,37M $ 1,37M Обсяг (за 24 год) $ 35,74K$ 35,74K $ 35,74K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,37M$ 1,37M $ 1,37M Циркуляційне постачання 1,06M 1,06M 1,06M Загальна пропозиція 1 056 827,50962668 1 056 827,50962668 1 056 827,50962668

Поточна ринкова капіталізація TENEX — $ 1,37M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 35,74K. Циркуляційна пропозиція SN67 — 1,06M, зі загальною пропозицією 1056827.50962668. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,37M.