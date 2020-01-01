Токеноміка TENET (TENET) Дізнайтеся ключову інформацію про TENET (TENET), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація TENET (TENET) TENET is a DeFi-focused EVM Layer-1 bringing liquidity and yield opportunities to LSDs. TENET allows LSDs to re-stake to its network and be used in TENET's DeFi Ecosystem by utilizing a new consensus mechanism called Diversified PoS. This allows LSDs like stEth to participate in validation, making it the most secure blockchain ever created. After an LSD is staked to TENET, users get back an LLSD, which can be used throughout TENET’s ecosystem. LSDC (Liquid Staking Dollar Coin) is TENET’s overcollateralized stablecoin minted from LSDs, and it the first-ever interest bearing stablecoin backed by a basket of liquid assets. What makes TENET unique? It is the only active EVM layer-1 operating on Cosmos. This delivers maximum composability of money, while making development exceptionally easy. All Cosmos assets can natively move to TENET. The vast code libraries of EVM networks like Ethereum can likewise be used on TENET. The blockchain’s consensus model is an industry-first: Validate through major token’s liquid staking derivatives. This makes TENET welcoming to other blockchains rather than an aggressive competitor. Validation through major network’s tokens makes TENET the hardest network to attack, as it has the combined security of Ethereum, Polygon, BNB Chain, and other networks. The ability to mint LSDC (Liquid Staking Dollar Coin) from the LSDs that validate TENET give major liquidity advantages. Network validators have an added layer of liquidity on TENET, while they earn the yields of the LSDs. This makes DeFi instantly more liquid on the TENET blockchain. TENET is also the first blockchain to be run on native gauges. Similar to Curve Finance, the TENET token can be staked for veTenet and vote on how rewards will be distributed throughout the LSDs and apps on its entire native ecosystem. TENET is the first blockchain to ever do this at the base level, allowing a new era of what's possible from a Layer-1 token. Офіційний вебсайт: https://tenet.org Купити TENET зараз!

Токеноміка та аналіз ціни TENET (TENET) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена TENET (TENET), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 155,65K $ 155,65K $ 155,65K Загальна пропозиція: $ 1,20B $ 1,20B $ 1,20B Циркуляційна пропозиція: $ 421,35M $ 421,35M $ 421,35M FDV (повністю розведена вартість): $ 443,29K $ 443,29K $ 443,29K Історичний максимум: $ 0,346224 $ 0,346224 $ 0,346224 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00036941 $ 0,00036941 $ 0,00036941 Дізнайтеся більше про ціну TENET (TENET)

Токеноміка TENET (TENET): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки TENET (TENET) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TENET, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TENET, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TENET, досліджуйте ціну токена TENET в реальному часі!

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