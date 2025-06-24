Сьогоднішня ціна TENET (TENET)

Поточна ціна TENET (TENET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 172,12K USD. Ціна TENET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TENET:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни TENET протягом дня — +0,42%

- циркуляційна пропозиція – 421,35M USD

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