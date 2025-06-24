Ціна TENET (TENET)
Поточна ціна TENET (TENET) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 172,12K USD. Ціна TENET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TENET:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни TENET протягом дня — +0,42%
- циркуляційна пропозиція – 421,35M USD
Отримуйте оновлення цін TENET до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TENET.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TENET до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TENET до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TENET до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TENET до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,42%
|30 днів
|$ 0
|-29,82%
|60 днів
|$ 0
|-32,30%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TENET: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,16%
+0,42%
-24,20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TENET is a DeFi-focused EVM Layer-1 bringing liquidity and yield opportunities to LSDs. TENET allows LSDs to re-stake to its network and be used in TENET's DeFi Ecosystem by utilizing a new consensus mechanism called Diversified PoS. This allows LSDs like stEth to participate in validation, making it the most secure blockchain ever created. After an LSD is staked to TENET, users get back an LLSD, which can be used throughout TENET’s ecosystem. LSDC (Liquid Staking Dollar Coin) is TENET’s overcollateralized stablecoin minted from LSDs, and it the first-ever interest bearing stablecoin backed by a basket of liquid assets. What makes TENET unique? It is the only active EVM layer-1 operating on Cosmos. This delivers maximum composability of money, while making development exceptionally easy. All Cosmos assets can natively move to TENET. The vast code libraries of EVM networks like Ethereum can likewise be used on TENET. The blockchain’s consensus model is an industry-first: Validate through major token’s liquid staking derivatives. This makes TENET welcoming to other blockchains rather than an aggressive competitor. Validation through major network’s tokens makes TENET the hardest network to attack, as it has the combined security of Ethereum, Polygon, BNB Chain, and other networks. The ability to mint LSDC (Liquid Staking Dollar Coin) from the LSDs that validate TENET give major liquidity advantages. Network validators have an added layer of liquidity on TENET, while they earn the yields of the LSDs. This makes DeFi instantly more liquid on the TENET blockchain. TENET is also the first blockchain to be run on native gauges. Similar to Curve Finance, the TENET token can be staked for veTenet and vote on how rewards will be distributed throughout the LSDs and apps on its entire native ecosystem. TENET is the first blockchain to ever do this at the base level, allowing a new era of what's possible from a Layer-1 token.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки TENET (TENET) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TENET зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TENET до VND
₫--
|1 TENET до AUD
A$--
|1 TENET до GBP
￡--
|1 TENET до EUR
€--
|1 TENET до USD
$--
|1 TENET до MYR
RM--
|1 TENET до TRY
₺--
|1 TENET до JPY
¥--
|1 TENET до RUB
₽--
|1 TENET до INR
₹--
|1 TENET до IDR
Rp--
|1 TENET до KRW
₩--
|1 TENET до PHP
₱--
|1 TENET до EGP
￡E.--
|1 TENET до BRL
R$--
|1 TENET до CAD
C$--
|1 TENET до BDT
৳--
|1 TENET до NGN
₦--
|1 TENET до UAH
₴--
|1 TENET до VES
Bs--
|1 TENET до PKR
Rs--
|1 TENET до KZT
₸--
|1 TENET до THB
฿--
|1 TENET до TWD
NT$--
|1 TENET до AED
د.إ--
|1 TENET до CHF
Fr--
|1 TENET до HKD
HK$--
|1 TENET до MAD
.د.م--
|1 TENET до MXN
$--