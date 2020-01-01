Токеноміка Tendie (TENDIE) Дізнайтеся ключову інформацію про Tendie (TENDIE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Tendie (TENDIE) $Tendie is a playful yet high-risk meme coin built on the Solana blockchain, inspired by the idea of "tendies," a slang term popularized by online investment communities to represent quick, high-reward gains—often accompanied by a side of wild speculation. In the same way a crispy chicken tender satisfies your cravings, Tendie aims to serve up sizzling opportunities for thrill-seeking investors. With a lighthearted vibe and a strong community, Tendie offers a blend of meme culture, fun, and the potential for fast returns. This is the token for those who aren’t afraid to dip into something bold! Офіційний вебсайт: https://x.com/TendieSOL Купити TENDIE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Tendie (TENDIE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Tendie (TENDIE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,72K $ 5,72K $ 5,72K Загальна пропозиція: $ 998,30M $ 998,30M $ 998,30M Циркуляційна пропозиція: $ 998,30M $ 998,30M $ 998,30M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,72K $ 5,72K $ 5,72K Історичний максимум: $ 0,00025903 $ 0,00025903 $ 0,00025903 Історичний мінімум: $ 0,00000528 $ 0,00000528 $ 0,00000528 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Tendie (TENDIE)

Токеноміка Tendie (TENDIE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Tendie (TENDIE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TENDIE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TENDIE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TENDIE, досліджуйте ціну токена TENDIE в реальному часі!

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