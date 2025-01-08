Ціна Tendie (TENDIE)
Поточна ціна Tendie (TENDIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.61K USD. Ціна TENDIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tendie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.22 USD
- зміна ціни Tendie протягом дня — -8.43%
- циркуляційна пропозиція – 999.71M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tendie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tendie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tendie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tendie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.43%
|30 днів
|$ 0
|-41.21%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tendie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.45%
-8.43%
-5.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Tendie is a playful yet high-risk meme coin built on the Solana blockchain, inspired by the idea of "tendies," a slang term popularized by online investment communities to represent quick, high-reward gains—often accompanied by a side of wild speculation. In the same way a crispy chicken tender satisfies your cravings, Tendie aims to serve up sizzling opportunities for thrill-seeking investors. With a lighthearted vibe and a strong community, Tendie offers a blend of meme culture, fun, and the potential for fast returns. This is the token for those who aren’t afraid to dip into something bold!
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