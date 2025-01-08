Сьогоднішня ціна Tendie (TENDIE)

Поточна ціна Tendie (TENDIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 11.61K USD. Ціна TENDIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tendie:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.22 USD

- зміна ціни Tendie протягом дня — -8.43%

- циркуляційна пропозиція – 999.71M USD

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