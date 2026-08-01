Сьогоднішня ціна Tenbin Mexican Peso

Поточна ціна Tenbin Mexican Peso (TMXN) сьогодні становить $ 0.058211, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TMXN до USD становить $ 0.058211 за TMXN.

Tenbin Mexican Peso наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 524,411, з циркуляційною пропозицією у 9.01M TMXN. Протягом останніх 24 годин TMXN торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.098098, тоді як історичний мінімум — $ 0.04051022.

У короткостроковій динаміці TMXN змінився на -- за останню годину та на +5.56% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.77.

Ринкова інформація щодо Tenbin Mexican Peso (TMXN)

Ринкова капіталізація $ 524.41K$ 524.41K $ 524.41K Обсяг (за 24 год) $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 524.41K$ 524.41K $ 524.41K Циркуляційне постачання 9.01M 9.01M 9.01M Загальна пропозиція 9,011,520.208239187 9,011,520.208239187 9,011,520.208239187

Поточна ринкова капіталізація Tenbin Mexican Peso — $ 524.41K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.77. Циркуляційна пропозиція TMXN — 9.01M, зі загальною пропозицією 9011520.208239187. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 524.41K.