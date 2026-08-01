Сьогоднішня ціна Tenbin Gold

Поточна ціна Tenbin Gold (TGLD) сьогодні становить $ 4 422,86, зі зміною 1,87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TGLD до USD становить $ 4 422,86 за TGLD.

Tenbin Gold наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 142 733, з циркуляційною пропозицією у 139,78 TGLD. Протягом останніх 24 годин TGLD торгувався між $ 4 340,71 (мінімум) та $ 4 422,98 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 7 070,21, тоді як історичний мінімум — $ 3 503,62.

У короткостроковій динаміці TGLD змінився на -- за останню годину та на +8,82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 24,03.

Ринкова інформація щодо Tenbin Gold (TGLD)

Ринкова капіталізація $ 1,14M$ 1,14M $ 1,14M Обсяг (за 24 год) $ 24,03$ 24,03 $ 24,03 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,14M$ 1,14M $ 1,14M Циркуляційне постачання 139,78 139,78 139,78 Загальна пропозиція 139,7779617457141 139,7779617457141 139,7779617457141

Поточна ринкова капіталізація Tenbin Gold — $ 1,14M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 24,03. Циркуляційна пропозиція TGLD — 139,78, зі загальною пропозицією 139.7779617457141. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,14M.