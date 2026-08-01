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Поточна ціна Tenbin Gold сьогодні становить 4 422,86 USD. Ринкова капіталізація TGLD становить 1 142 733 USD. Відстежуйте оновлення цін TGLD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Tenbin Gold сьогодні становить 4 422,86 USD. Ринкова капіталізація TGLD становить 1 142 733 USD. Відстежуйте оновлення цін TGLD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про TGLD

Інформація про ціну TGLD

Що таке TGLD

Офіційний вебсайт TGLD

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Ціна Tenbin Gold (TGLD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 TGLD до USD:

$4 422,86
$4 422,86$4 422,86
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Tenbin Gold (TGLD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:29:32 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Tenbin Gold

Поточна ціна Tenbin Gold (TGLD) сьогодні становить $ 4 422,86, зі зміною 1,87% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TGLD до USD становить $ 4 422,86 за TGLD.

Tenbin Gold наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 142 733, з циркуляційною пропозицією у 139,78 TGLD. Протягом останніх 24 годин TGLD торгувався між $ 4 340,71 (мінімум) та $ 4 422,98 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 7 070,21, тоді як історичний мінімум — $ 3 503,62.

У короткостроковій динаміці TGLD змінився на -- за останню годину та на +8,82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 24,03.

Ринкова інформація щодо Tenbin Gold (TGLD)

$ 1,14M
$ 1,14M$ 1,14M

$ 24,03
$ 24,03$ 24,03

$ 1,14M
$ 1,14M$ 1,14M

139,78
139,78 139,78

139,7779617457141
139,7779617457141 139,7779617457141

Поточна ринкова капіталізація Tenbin Gold — $ 1,14M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 24,03. Циркуляційна пропозиція TGLD — 139,78, зі загальною пропозицією 139.7779617457141. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,14M.

Історія ціни Tenbin Gold у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 4 340,71
$ 4 340,71$ 4 340,71
Мін. за 24 год
$ 4 422,98
$ 4 422,98$ 4 422,98
Макс. за 24 год

$ 4 340,71
$ 4 340,71$ 4 340,71

$ 4 422,98
$ 4 422,98$ 4 422,98

$ 7 070,21
$ 7 070,21$ 7 070,21

$ 3 503,62
$ 3 503,62$ 3 503,62

--

+1,87%

+8,82%

+8,82%

Історія ціни Tenbin Gold (TGLD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tenbin Gold до USD становила $ +81,14.
За останні 30 днів зміна ціни Tenbin Gold до USD становила $ +213,2738474880.
За останні 60 днів зміна ціни Tenbin Gold до USD становила $ +344,2241172240.
За останні 90 днів зміна ціни Tenbin Gold до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +81,14+1,87%
30 днів$ +213,2738474880+4,82%
60 днів$ +344,2241172240+7,78%
90 днів----

Прогноз ціни Tenbin Gold

Прогноз ціни Tenbin Gold (TGLD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна TGLD у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Tenbin Gold (TGLD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Tenbin Gold потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Tenbin Gold у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни TGLD на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Tenbin Gold.

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Ресурс Tenbin Gold (TGLD)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

Про Tenbin Gold

Яка зараз ціна торгівлі Tenbin Gold?

Поточна ціна торгівлі Tenbin Gold становить ₴194941.3759218057600000, оновлюється в реальному часі. Ця ціна відображає агреговані дані з кількох ринків, забезпечуючи точне відображення глобального попиту та пропозиції.

Яка обсяг торгівлі TGLD?

TGLD зафіксував 24-годинний обсяг торгівлі у розмірі ₴--. Цей показник важливий для оцінки ліквідності — більший обсяг, як правило, свідчить про більш активні ринки та більш плавну виконання замовлень.

Які цінові показники Tenbin Gold сьогодні?

За останні 24 години Tenbin Gold зазнав зміни ціни на 1.86%. Позитивна тенденція вказує на більший попит, тоді як негативна тенденція може свідчити про короткостроковий тиск продавців або загальний спад на ринку.

У якому діапазоні цін торгується Tenbin Gold сьогодні?

Протягом останнього дня Tenbin Gold коливався між ₴191320.5436928913600000 і ₴194946.6650254876800000, що дає трейдерам уявлення про внутрішньоденну волатильність та потенційні рівні підтримки й опору.

Люди також запитують: Інші запитання про Tenbin Gold

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 02:29:32 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Tenbin Gold (TGLD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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