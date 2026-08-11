Сьогоднішня ціна Tenbin Brazilian Real

Поточна ціна Tenbin Brazilian Real (TBRL) сьогодні становить $ 0,194159, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TBRL до USD становить $ 0,194159 за TBRL.

Tenbin Brazilian Real наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 553 859, з циркуляційною пропозицією у 8,01M TBRL. Протягом останніх 24 годин TBRL торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,201685, тоді як історичний мінімум — $ 0,190728.

У короткостроковій динаміці TBRL змінився на -- за останню годину та на -1,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6,38.

Ринкова інформація щодо Tenbin Brazilian Real (TBRL)

Ринкова капіталізація $ 1,55M$ 1,55M $ 1,55M Обсяг (за 24 год) $ 6,38$ 6,38 $ 6,38 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,55M$ 1,55M $ 1,55M Циркуляційне постачання 8,01M 8,01M 8,01M Загальна пропозиція 8 009 538,181127362 8 009 538,181127362 8 009 538,181127362

Поточна ринкова капіталізація Tenbin Brazilian Real — $ 1,55M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6,38. Циркуляційна пропозиція TBRL — 8,01M, зі загальною пропозицією 8009538.181127362. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,55M.