Ціна Tenant Messo (TNNT)
Поточна ціна Tenant Messo (TNNT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TNNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tenant Messo:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.17 USD
- зміна ціни Tenant Messo протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tenant Messo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tenant Messo до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tenant Messo до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tenant Messo до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+37.58%
|60 днів
|$ 0
|+10.24%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tenant Messo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet Tenant Messo, the underdog. Messo is a struggling tenant who can never pay his rent, living under the reign of the wealthy and powerful Landlord Ronald. Tired of being perpetually broke, Messo embarks on a mission to collect funds on Solana, aiming to challenge Ronald and ultimately become wealthier than him.
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