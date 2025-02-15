Ціна Temtum (TEM)
Поточна ціна Temtum (TEM) сьогодні становить 0.054314 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TEM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Temtum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.24K USD
- зміна ціни Temtum протягом дня — -25.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Temtum до USD становила $ -0.01872057155992142.
За останні 30 днів зміна ціни Temtum до USD становила $ -0.0007515428.
За останні 60 днів зміна ціни Temtum до USD становила $ -0.0291392002.
За останні 90 днів зміна ціни Temtum до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.01872057155992142
|-25.63%
|30 днів
|$ -0.0007515428
|-1.38%
|60 днів
|$ -0.0291392002
|-53.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Temtum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+5.75%
-25.63%
+11.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ultra lightweight, super fast, quantum secure decentralised network, redefining the boundaries of blockchain and cryptocurrencies to empower financial freedom - temtum (TEM)
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