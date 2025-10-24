Інформація щодо ціни Temporal 3022 (3022) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,51% Зміна ціни (1 дн.) +2,23% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,31% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,31%

Актуальна ціна Temporal 3022 (3022) становить --. За останні 24 години 3022 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум 3022 становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то 3022 змінився на -0,51% за останню годину, +2,23% за 24 години та на +8,31% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Temporal 3022 (3022)

Ринкова капіталізація $ 9,64K$ 9,64K $ 9,64K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,64K$ 9,64K $ 9,64K Циркуляційне постачання 999,72M 999,72M 999,72M Загальна пропозиція 999 716 555,803404 999 716 555,803404 999 716 555,803404

Поточна ринкова капіталізація Temporal 3022 — $ 9,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція 3022 — 999,72M, зі загальною пропозицією 999716555.803404. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,64K.