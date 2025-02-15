Ціна Templar DAO (TEM)
Поточна ціна Templar DAO (TEM) сьогодні становить 2.3 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TEM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Templar DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.59K USD
- зміна ціни Templar DAO протягом дня — -1.11%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Templar DAO до USD становила $ -0.026034703217864.
За останні 30 днів зміна ціни Templar DAO до USD становила $ -0.1780494400.
За останні 60 днів зміна ціни Templar DAO до USD становила $ -0.2178332300.
За останні 90 днів зміна ціни Templar DAO до USD становила $ -0.073486976722672.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.026034703217864
|-1.11%
|30 днів
|$ -0.1780494400
|-7.74%
|60 днів
|$ -0.2178332300
|-9.47%
|90 днів
|$ -0.073486976722672
|-3.09%
Останній аналіз цін Templar DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.44%
-1.11%
+10.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Templar DAO is The Protocol-Owned Liquidity (POL) in DeFi 2.0 launch on Binance Smart Chain (BSC). The protocol is powered by the TEM token, which is backed by a basket of assets like BUSD, LPs, etc. in the Templar treasury giving it an intrinsic value that it cannot fall below. Templar also introduces economic and game-theoretic dynamics into the market through staking and minting.
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