Сьогоднішня ціна Templar DAO (TEM)

Поточна ціна Templar DAO (TEM) сьогодні становить 2.3 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TEM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Templar DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.59K USD

- зміна ціни Templar DAO протягом дня — -1.11%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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