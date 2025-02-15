Ціна TEMCO (TEMCO)
Поточна ціна TEMCO (TEMCO) сьогодні становить 0.00187248 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TEMCO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TEMCO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 264.04K USD
- зміна ціни TEMCO протягом дня — +3.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TEMCO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TEMCO до USD становила $ +0.0003175829.
За останні 60 днів зміна ціни TEMCO до USD становила $ +0.0002081624.
За останні 90 днів зміна ціни TEMCO до USD становила $ +0.0006388261018273239.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.16%
|30 днів
|$ +0.0003175829
|+16.96%
|60 днів
|$ +0.0002081624
|+11.12%
|90 днів
|$ +0.0006388261018273239
|+51.78%
Останній аналіз цін TEMCO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.28%
+3.16%
-6.61%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TEMCO is the world's first Bitcoin Smart Contract (RSK) based supply chain data platform. TEMCO connects isolated supply chain data and offers business and consumer services. On the business side, TEMCO provides a Business Intelligence Tool (BI-Tool) to help companies efficiently analyze and gain insights from data on the blockchain. On the consumer side, TEMCO is developing an application where consumers can view transparent supply chain and product data starting from the manufacturer to the final consumer. In addition, TEMCO offers a marketplace where vendors and consumers can directly transact using both fiat and TEMCO tokens.
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