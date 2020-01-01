Токеноміка Tellor Tributes (TRB) Дізнайтеся ключову інформацію про Tellor Tributes (TRB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Tellor Tributes (TRB) Smart contracts on Ethereum are fully self contained and any information or access to off-chain data is restricted. Tellor solves this problem by creating a system where parties can request the value of an off-chain data point (e.g. ETH/USD) and miners compete to add this value to an on-chain data bank, accessible by all Ethereum smart contracts. Inputs to a data series are secured by a network of staked miners. The main Tellor smart contract creates a time series of each requested data series and aims to become the standard source of high value data for decentralized applications. This oracle, “Tellor”, utilizes similar incentive mechanisms to other cryptocurrency systems through the issuance of Tellor’s token, Tributes, that are used to request a particular data series from miners. Офіційний вебсайт: http://www.tellor.io/ Купити TRB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Tellor Tributes (TRB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Tellor Tributes (TRB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 93,11M $ 93,11M $ 93,11M Загальна пропозиція: $ 2,76M $ 2,76M $ 2,76M Циркуляційна пропозиція: $ 2,69M $ 2,69M $ 2,69M FDV (повністю розведена вартість): $ 95,71M $ 95,71M $ 95,71M Історичний максимум: $ 593,09 $ 593,09 $ 593,09 Історичний мінімум: $ 0,01001379 $ 0,01001379 $ 0,01001379 Поточна ціна: $ 34,6 $ 34,6 $ 34,6 Дізнайтеся більше про ціну Tellor Tributes (TRB)

Токеноміка Tellor Tributes (TRB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Tellor Tributes (TRB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TRB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TRB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TRB, досліджуйте ціну токена TRB в реальному часі!

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