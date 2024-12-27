Ціна Tellor Tributes (TRB)
Поточна ціна Tellor Tributes (TRB) сьогодні становить 63.71 USD з ринковою капіталізацією $ 168.81M USD. Ціна TRB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tellor Tributes:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.04M USD
- зміна ціни Tellor Tributes протягом дня — +2.60%
- циркуляційна пропозиція – 2.64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tellor Tributes до USD становила $ +1.62.
За останні 30 днів зміна ціни Tellor Tributes до USD становила $ -6.2595011290.
За останні 60 днів зміна ціни Tellor Tributes до USD становила $ +4.5447082530.
За останні 90 днів зміна ціни Tellor Tributes до USD становила $ -11.67108845320181.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1.62
|+2.60%
|30 днів
|$ -6.2595011290
|-9.82%
|60 днів
|$ +4.5447082530
|+7.13%
|90 днів
|$ -11.67108845320181
|-15.48%
Останній аналіз цін Tellor Tributes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.58%
+2.60%
+12.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Smart contracts on Ethereum are fully self contained and any information or access to off-chain data is restricted. Tellor solves this problem by creating a system where parties can request the value of an off-chain data point (e.g. ETH/USD) and miners compete to add this value to an on-chain data bank, accessible by all Ethereum smart contracts. Inputs to a data series are secured by a network of staked miners. The main Tellor smart contract creates a time series of each requested data series and aims to become the standard source of high value data for decentralized applications. This oracle, “Tellor”, utilizes similar incentive mechanisms to other cryptocurrency systems through the issuance of Tellor’s token, Tributes, that are used to request a particular data series from miners.
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