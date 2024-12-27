Сьогоднішня ціна Tellor Tributes (TRB)

Поточна ціна Tellor Tributes (TRB) сьогодні становить 63.71 USD з ринковою капіталізацією $ 168.81M USD. Ціна TRB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tellor Tributes:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.04M USD

- зміна ціни Tellor Tributes протягом дня — +2.60%

- циркуляційна пропозиція – 2.64M USD

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