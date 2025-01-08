Сьогоднішня ціна TeleSwap (TSWAP)

Поточна ціна TeleSwap (TSWAP) сьогодні становить 0.00147454 USD з ринковою капіталізацією $ 1.47M USD. Ціна TSWAP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TeleSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.77K USD

- зміна ціни TeleSwap протягом дня — -6.61%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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