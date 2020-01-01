Токеноміка Telestai (TLS) Дізнайтеся ключову інформацію про Telestai (TLS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Telestai (TLS) Telestai is a gateway to a thriving open-source ecosystem designed to bring decentralized applications into the hands of everyday users. Built by passionate blockchain developers, Telestai is committed to providing real-world tools that can power the future of decentralized technology whilst resisting censorship from centralised authorities. Our blockchain employs a low-power mining algorithm known as Meraki, enabling efficient mining without sacrificing decentralization. Our mission is simple: to empower developers and inspire innovation by creating a platform where cutting-edge decentralized applications can thrive. Telestai is the path forward for those who believe in the power of open-source development, where ideas are owned by the community that builds them. Together, we can create powerful, open-source software that pushes the boundaries of what decentralized technology can achieve. Офіційний вебсайт: https://www.telestai.io/ Whitepaper: https://docs.telestai.io/whitepaper Купити TLS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Telestai (TLS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Telestai (TLS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 163.88K $ 163.88K $ 163.88K Загальна пропозиція: $ 1.97B $ 1.97B $ 1.97B Циркуляційна пропозиція: $ 222.99M $ 222.99M $ 222.99M FDV (повністю розведена вартість): $ 1.45M $ 1.45M $ 1.45M Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0.00073491 $ 0.00073491 $ 0.00073491 Дізнайтеся більше про ціну Telestai (TLS)

Токеноміка Telestai (TLS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Telestai (TLS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів TLS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів TLS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку TLS, досліджуйте ціну токена TLS в реальному часі!

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