Ціна Telestai (TLS)
Поточна ціна Telestai (TLS) сьогодні становить 0,00080981 USD з ринковою капіталізацією $ 172,10K USD. Ціна TLS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Telestai:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Telestai протягом дня — +3,52%
- циркуляційна пропозиція – 212,51M USD
Отримуйте оновлення цін TLS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TLS.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Telestai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Telestai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Telestai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Telestai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,52%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Telestai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,00%
+3,52%
+13,08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Telestai is a gateway to a thriving open-source ecosystem designed to bring decentralized applications into the hands of everyday users. Built by passionate blockchain developers, Telestai is committed to providing real-world tools that can power the future of decentralized technology whilst resisting censorship from centralised authorities. Our blockchain employs a low-power mining algorithm known as Meraki, enabling efficient mining without sacrificing decentralization. Our mission is simple: to empower developers and inspire innovation by creating a platform where cutting-edge decentralized applications can thrive. Telestai is the path forward for those who believe in the power of open-source development, where ideas are owned by the community that builds them. Together, we can create powerful, open-source software that pushes the boundaries of what decentralized technology can achieve.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки Telestai (TLS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TLS зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TLS до VND
₫21,31015015
|1 TLS до AUD
A$0,0012309112
|1 TLS до GBP
￡0,0005911613
|1 TLS до EUR
€0,0006964366
|1 TLS до USD
$0,00080981
|1 TLS до MYR
RM0,0034335944
|1 TLS до TRY
₺0,0318741216
|1 TLS до JPY
¥0,1169527602
|1 TLS до RUB
₽0,0636672622
|1 TLS до INR
₹0,0696355619
|1 TLS до IDR
Rp13,2755716464
|1 TLS до KRW
₩1,1002807489
|1 TLS до PHP
₱0,0456570878
|1 TLS до EGP
￡E.0,0407010506
|1 TLS до BRL
R$0,004453955
|1 TLS до CAD
C$0,0010932435
|1 TLS до BDT
৳0,0989911744
|1 TLS до NGN
₦1,2477795423
|1 TLS до UAH
₴0,0336476055
|1 TLS до VES
Bs0,08260062
|1 TLS до PKR
Rs0,2291438376
|1 TLS до KZT
₸0,4150681155
|1 TLS до THB
฿0,0262540402
|1 TLS до TWD
NT$0,0238246102
|1 TLS до AED
د.إ0,0029720027
|1 TLS до CHF
Fr0,0006559461
|1 TLS до HKD
HK$0,0063489104
|1 TLS до MAD
.د.م0,007369271
|1 TLS до MXN
$0,0153135071