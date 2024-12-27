Ціна Teleport System Token (TST)
Поточна ціна Teleport System Token (TST) сьогодні становить 0.0078351 USD з ринковою капіталізацією $ 1.96M USD. Ціна TST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Teleport System Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 202.45K USD
- зміна ціни Teleport System Token протягом дня — +3.21%
- циркуляційна пропозиція – 250.25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Teleport System Token до USD становила $ +0.00024359.
За останні 30 днів зміна ціни Teleport System Token до USD становила $ -0.0021536574.
За останні 60 днів зміна ціни Teleport System Token до USD становила $ +0.0004618791.
За останні 90 днів зміна ціни Teleport System Token до USD становила $ -0.002416699628521074.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00024359
|+3.21%
|30 днів
|$ -0.0021536574
|-27.48%
|60 днів
|$ +0.0004618791
|+5.90%
|90 днів
|$ -0.002416699628521074
|-23.57%
Останній аналіз цін Teleport System Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
+3.21%
-3.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TeleportDAO is a trustless bridge connecting Bitcoin to EVM chains and Bitcoin layer 2s. This enables developers to build secure and decentralized cross-chain applications for Bitcoin. The bridge uses light-client verification to verify Bitcoin data on other chains without trusting third parties. A decentralized network of Relayer nodes submits Bitcoin block headers on the target chains. These submitted headers are then verified and finalized against Bitcoin consensus rules. So far, two applications are powered by this bridge: TeleSwap and TeleOrdinal. TeleSwap is a decentralized protocol for bridging BTC and Bitcoin tokens (BRC-20s and RUNEs) to other chains. This enables users to trade Bitcoin assets for ERC-20s in a fully decentralized way. It also allows users to bring their Bitcoin assets to other chains by wrapping them and receiving decentralized wrapped assets, which can be used in the DeFi applications of the target chain. TeleOrdinal is the first cross-chain marketplace for Bitcoin NFTs (Ordinals). Users can purchase Ordinals with stablecoins through TeleOrdinal without needing to trust sellers. Anyone can list an Ordinal or create a collection on TeleOrdinal. Others can then bid on the listed Ordinals, with their funds stored in a smart contract. These funds will be released to the seller once she transfers the Ordinal to the buyer and provides proof of the transfer.
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