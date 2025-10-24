Інформація щодо ціни teleBTC (TELEBTC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 107 901 $ 107 901 $ 107 901 Мін. за 24 год $ 111 580 $ 111 580 $ 111 580 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 107 901$ 107 901 $ 107 901 Макс. за 24 год $ 111 580$ 111 580 $ 111 580 Рекордний максимум $ 129 019$ 129 019 $ 129 019 Найнижча ціна $ 0,00001207$ 0,00001207 $ 0,00001207 Зміна ціни (за 1 год) -0,01% Зміна ціни (1 дн.) +1,29% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,44% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,44%

Актуальна ціна teleBTC (TELEBTC) становить $111 190. За останні 24 години TELEBTC торгувався між мінімумом у $ 107 901 і максимумом у $ 111 580, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TELEBTC становить $ 129 019, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001207.

Що стосується короткострокових результатів, то TELEBTC змінився на -0,01% за останню годину, +1,29% за 24 години та на +2,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо teleBTC (TELEBTC)

Ринкова капіталізація $ 430,67K$ 430,67K $ 430,67K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 430,67K$ 430,67K $ 430,67K Циркуляційне постачання 3,87 3,87 3,87 Загальна пропозиція 3,8740844 3,8740844 3,8740844

Поточна ринкова капіталізація teleBTC — $ 430,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TELEBTC — 3,87, зі загальною пропозицією 3.8740844. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 430,67K.