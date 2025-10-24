Актуальна ціна teleBTC сьогодні становить 111 190 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TELEBTC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TELEBTC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна teleBTC сьогодні становить 111 190 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TELEBTC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TELEBTC на MEXC вже зараз.

Ціна teleBTC (TELEBTC)

Актуальна ціна 1 TELEBTC до USD:

$111 143
+1,20%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни teleBTC (TELEBTC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:28:31 (UTC+8)

Інформація щодо ціни teleBTC (TELEBTC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 107 901
Мін. за 24 год
$ 111 580
Макс. за 24 год

$ 107 901
$ 111 580
$ 129 019
$ 0,00001207
-0,01%

+1,29%

+2,44%

+2,44%

Актуальна ціна teleBTC (TELEBTC) становить $111 190. За останні 24 години TELEBTC торгувався між мінімумом у $ 107 901 і максимумом у $ 111 580, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TELEBTC становить $ 129 019, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001207.

Що стосується короткострокових результатів, то TELEBTC змінився на -0,01% за останню годину, +1,29% за 24 години та на +2,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо teleBTC (TELEBTC)

$ 430,67K
--
$ 430,67K
3,87
3,8740844
Поточна ринкова капіталізація teleBTC — $ 430,67K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TELEBTC — 3,87, зі загальною пропозицією 3.8740844. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 430,67K.

Історія ціни teleBTC (TELEBTC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни teleBTC до USD становила $ +1 417,03.
За останні 30 днів зміна ціни teleBTC до USD становила $ -1 462,0261910000.
За останні 60 днів зміна ціни teleBTC до USD становила $ -1 261,8174770000.
За останні 90 днів зміна ціни teleBTC до USD становила $ -6 076,83495218308.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +1 417,03+1,29%
30 днів$ -1 462,0261910000-1,31%
60 днів$ -1 261,8174770000-1,13%
90 днів$ -6 076,83495218308-5,18%

Що таке teleBTC (TELEBTC)

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни teleBTC (USD)

Скільки коштуватиме teleBTC (TELEBTC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів teleBTC (TELEBTC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо teleBTC.

Перегляньте прогноз ціни teleBTC вже зараз!

TELEBTC до місцевих валют

Токеноміка teleBTC (TELEBTC)

Розуміння токеноміки teleBTC (TELEBTC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TELEBTC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про teleBTC (TELEBTC)

Скільки сьогодні коштує teleBTC (TELEBTC)?
Актуальна ціна TELEBTC у USD становить 111 190 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TELEBTC до USD?
Поточна ціна TELEBTC до USD — $ 111 190. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація teleBTC?
Ринкова капіталізація TELEBTC — $ 430,67K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TELEBTC?
Циркуляційна пропозиція TELEBTC — 3,87 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TELEBTC?
TELEBTC досяг історичної максимальної ціни у 129 019 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TELEBTC?
Історична мінімальна ціна TELEBTC становила 0,00001207 USD.
Який обсяг торгівлі TELEBTC?
Актуальний обсяг торгівлі TELEBTC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TELEBTC цього року?
TELEBTC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TELEBTC для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для teleBTC (TELEBTC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

