Сьогоднішня ціна TELE (TELE)

Поточна ціна TELE (TELE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TELE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TELE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 412.72 USD

- зміна ціни TELE протягом дня — -7.10%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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