Ціна TELE (TELE)
Поточна ціна TELE (TELE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TELE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності TELE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 412.72 USD
- зміна ціни TELE протягом дня — -7.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TELE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TELE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни TELE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни TELE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-7.10%
|30 днів
|$ 0
|-47.37%
|60 днів
|$ 0
|+120.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін TELE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-7.10%
+7.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Secured grant from TON foundation, TonX stands as a pioneering decentralized social protocol powered by TON, offering users an avenue to unlock earnings through their personal social networks. Rooted within the Telegram ecosystem, our vision is to seamlessly unite millions of users while incentivizing both Web2 and Web3 users to ascend as personal social graph influencers, fostering the growth of countless decentralized communities.
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