Ціна Telcoin MXN (EMXN)
Поточна ціна Telcoin MXN (EMXN) сьогодні становить $ 0,058317, зі зміною 0,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EMXN до USD становить $ 0,058317 за EMXN.
Telcoin MXN наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 133 182, з циркуляційною пропозицією у 2,28M EMXN. Протягом останніх 24 годин EMXN торгувався між $ 0,058308 (мінімум) та $ 0,058362 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,128844, тоді як історичний мінімум — $ 0,04540281.
У короткостроковій динаміці EMXN змінився на -- за останню годину та на +1,30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 261,99.
Поточна ринкова капіталізація Telcoin MXN — $ 133,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 261,99. Циркуляційна пропозиція EMXN — 2,28M, зі загальною пропозицією 2283737.247837. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 133,18K.
--
-0,01%
+1,30%
+1,30%
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Telcoin MXN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Telcoin MXN до USD становила $ +0,0016131590.
За останні 60 днів зміна ціни Telcoin MXN до USD становила $ +0,0002207240.
За останні 90 днів зміна ціни Telcoin MXN до USD становила --.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,01%
|30 днів
|$ +0,0016131590
|+2,77%
|60 днів
|$ +0,0002207240
|+0,38%
|90 днів
|--
|--
У 2040 році ціна Telcoin MXN потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.
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Яка зараз ціна Telcoin MXN?
Telcoin MXN коштує ₴2.57037216182107200000, сьогодні змінивши на -0.01%.
Наскільки швидко росте спільнота EMXN?
Наразі є -- власників, і збільшення цієї кількості часто свідчить про зростання прийняття, розширення спільнот та більший вплив мережі.
Як попит впливає на ціну Telcoin MXN?
Попит залежить від випадків використання, ринкових умов, настроїв інвесторів та його ролі в секторі Stablecoins,Polygon Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin. Більший попит може прискорити зміну ціни під час періодів високого обсягу торгівлі.
Який обсяг торгівлі EMXN сьогодні?
Він згенерував обсяг торгівлі ₴--, що свідчить про активну участь та здорову ліквідність ринку.
Як EMXN порівнюється зі своїми минулими показниками?
Його ATH становить ₴5.67891062327750400000, а ATL — ₴2.0011680795042849600000, що дає контекст для оцінки минулих циклів відповідно.
Скільки токенів знаходиться в обігу?
У обігу є 2283737.247837 токенів, що впливає на доступність, ринкову капіталізацію та довгострокову оцінку.
|Час (UTC+8)
|Тип
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