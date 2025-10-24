Ціна TEKTIAS (TKT)
--
--
0,00%
0,00%
Актуальна ціна TEKTIAS (TKT) становить $0,00005097. За останні 24 години TKT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TKT становить $ 0,01329354, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00005085.
Що стосується короткострокових результатів, то TKT змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація TEKTIAS — $ 4,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TKT — 96,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,10K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни TEKTIAS до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни TEKTIAS до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 60 днів зміна ціни TEKTIAS до USD становила $ 0,0000000000.
За останні 90 днів зміна ціни TEKTIAS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0,0000000000
|0,00%
|60 днів
|$ 0,0000000000
|0,00%
|90 днів
|$ 0
|--
TEKTIAS is a high-performance decentralized multichain DeFi protocol. Its hybrid design combines an off-chain order book, advanced aggregation, and liquidity management engine with on-chain custody and settlement. This approach delivers the speed and efficiency of traditional trading systems while ensuring the transparency and security of blockchain technology — creating a seamless and powerful trading experience.
TEKTIAS operates across multiple blockchains, including Ethereum, Binance Smart Chain, Zksync, Monad Testnet and more *currently in testnet phase. This multichain integration enables fast, cost-efficient, and cross-chain transactions, providing users with unmatched flexibility and interoperability. Liquidity on TEKTIAS is enhanced through automated market makers (AMM) and aggregated from various DeFi protocols to offer deep order books and optimized pricing.
Built for all types of DeFi users, TEKTIAS provides instant execution, low-latency transactions, and cross-chain compatibility — all while allowing users to maintain full control and custody of their funds. Whether you’re trading, providing liquidity, or exploring yield opportunities, TEKTIAS delivers a best-in-class DeFi experience.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Скільки коштуватиме TEKTIAS (TKT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів TEKTIAS (TKT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо TEKTIAS.
Перегляньте прогноз ціни TEKTIAS вже зараз!
Розуміння токеноміки TEKTIAS (TKT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TKT зараз!
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|10-23 22:32:48
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
|10-23 15:34:02
|Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
|10-23 01:13:05
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
|10-22 21:14:27
|Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
|10-22 12:58:37
|Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
|10-21 22:34:24
|Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку
Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі
Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг
Токени з найбільшим зростанням за сьогодні