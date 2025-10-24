Інформація щодо ціни TEKTIAS (TKT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01329354$ 0,01329354 $ 0,01329354 Найнижча ціна $ 0,00005085$ 0,00005085 $ 0,00005085 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) 0,00%

Актуальна ціна TEKTIAS (TKT) становить $0,00005097. За останні 24 години TKT торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TKT становить $ 0,01329354, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00005085.

Що стосується короткострокових результатів, то TKT змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на 0,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TEKTIAS (TKT)

Ринкова капіталізація $ 4,89K$ 4,89K $ 4,89K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,10K$ 5,10K $ 5,10K Циркуляційне постачання 96,00M 96,00M 96,00M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація TEKTIAS — $ 4,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TKT — 96,00M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,10K.