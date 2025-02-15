Ціна Teia DAO (TEIA)
Поточна ціна Teia DAO (TEIA) сьогодні становить 0.01241225 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TEIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Teia DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.63 USD
- зміна ціни Teia DAO протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Teia DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Teia DAO до USD становила $ -0.0012311388.
За останні 60 днів зміна ціни Teia DAO до USD становила $ -0.0038317410.
За останні 90 днів зміна ціни Teia DAO до USD становила $ -0.012666898943163383.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0012311388
|-9.91%
|60 днів
|$ -0.0038317410
|-30.87%
|90 днів
|$ -0.012666898943163383
|-50.50%
Останній аналіз цін Teia DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DAO token contract used in the Teia DAO
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