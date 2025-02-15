Ціна Teh Upen Netwerg (TUN)
Поточна ціна Teh Upen Netwerg (TUN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TUN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Teh Upen Netwerg:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.07 USD
- зміна ціни Teh Upen Netwerg протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Teh Upen Netwerg до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Teh Upen Netwerg до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Teh Upen Netwerg до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Teh Upen Netwerg до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-6.23%
|60 днів
|$ 0
|-27.97%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Teh Upen Netwerg: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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