Сьогоднішня ціна Tegro (TGR)

Поточна ціна Tegro (TGR) сьогодні становить 0.01594494 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TGR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tegro:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.69K USD

- зміна ціни Tegro протягом дня — +0.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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