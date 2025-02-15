Ціна Tegro (TGR)
Поточна ціна Tegro (TGR) сьогодні становить 0.01594494 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TGR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tegro:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.69K USD
- зміна ціни Tegro протягом дня — +0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін TGR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TGR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tegro до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tegro до USD становила $ +0.0000216819.
За останні 60 днів зміна ціни Tegro до USD становила $ +0.0000058262.
За останні 90 днів зміна ціни Tegro до USD становила $ +0.000005684411969276.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.01%
|30 днів
|$ +0.0000216819
|+0.14%
|60 днів
|$ +0.0000058262
|+0.04%
|90 днів
|$ +0.000005684411969276
|+0.04%
Останній аналіз цін Tegro: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
+0.01%
-0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
TGR is a Tegro jetton (token) built on the BEP20 blockchain and intended for stimulating liquidity providers, governing the protocol and accumulating rewards for staking in DEX Tegro Finance on the TON blockchain. A token for paying for services, buying goods through the Tegro Money payment system.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TGR до AUD
A$0.0250335558
|1 TGR до GBP
￡0.0125965026
|1 TGR до EUR
€0.015147693
|1 TGR до USD
$0.01594494
|1 TGR до MYR
RM0.0706360842
|1 TGR до TRY
₺0.5775257268
|1 TGR до JPY
¥2.4287332608
|1 TGR до RUB
₽1.4519462364
|1 TGR до INR
₹1.3819479498
|1 TGR до IDR
Rp257.1764156082
|1 TGR до PHP
₱0.920820285
|1 TGR до EGP
￡E.0.8066545146
|1 TGR до BRL
R$0.090886158
|1 TGR до CAD
C$0.0224823654
|1 TGR до BDT
৳1.9322078292
|1 TGR до NGN
₦24.122302479
|1 TGR до UAH
₴0.66171501
|1 TGR до VES
Bs0.97264134
|1 TGR до PKR
Rs4.452624495
|1 TGR до KZT
₸7.9051823532
|1 TGR до THB
฿0.5375039274
|1 TGR до TWD
NT$0.5210806392
|1 TGR до CHF
Fr0.0141909966
|1 TGR до HKD
HK$0.1240516332
|1 TGR до MAD
.د.م0.158652153