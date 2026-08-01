Яка зараз ціна Tegbotsystem?

Tegbotsystem торгують за ₴0.9312361772059684800000, що відображає зміну ціни на рівні 1.65% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як TEG порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 1.65% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо TEG перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Tegbotsystem виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme?

У сегменті Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme TEG демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Tegbotsystem?

Ринкова капіталізація ₴4012710.73588065600000 розташовує TEG на #5933 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.9145208465365406400000 до ₴0.9970987408050772800000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують TEG?

Tegbotsystem згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку TEG?

З 4307948.850109224 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.