Актуальна ціна Teddy the Tile Doge сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TEDDY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TEDDY на MEXC вже зараз.

Логотип Teddy the Tile Doge

Ціна Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 TEDDY до USD:

--
----
+22,00%1D
mexc
USD
Графік ціни Teddy the Tile Doge (TEDDY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:28:24 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Teddy the Tile Doge (TEDDY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-2,57%

+22,05%

+3,74%

+3,74%

Актуальна ціна Teddy the Tile Doge (TEDDY) становить --. За останні 24 години TEDDY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TEDDY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TEDDY змінився на -2,57% за останню годину, +22,05% за 24 години та на +3,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Teddy the Tile Doge (TEDDY)

$ 33,70K
$ 33,70K$ 33,70K

--
----

$ 33,70K
$ 33,70K$ 33,70K

929,60T
929,60T 929,60T

929 598 213 267 094,0
929 598 213 267 094,0 929 598 213 267 094,0

Поточна ринкова капіталізація Teddy the Tile Doge — $ 33,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TEDDY — 929,60T, зі загальною пропозицією 929598213267094.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33,70K.

Історія ціни Teddy the Tile Doge (TEDDY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Teddy the Tile Doge до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Teddy the Tile Doge до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Teddy the Tile Doge до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Teddy the Tile Doge до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+22,05%
30 днів$ 0+27,28%
60 днів$ 0-32,84%
90 днів$ 0--

Що таке Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it! Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats! Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025. We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing. The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk. The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day. We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu.

Прогноз ціни Teddy the Tile Doge (USD)

Скільки коштуватиме Teddy the Tile Doge (TEDDY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Teddy the Tile Doge (TEDDY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Teddy the Tile Doge.

TEDDY до місцевих валют

Токеноміка Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Розуміння токеноміки Teddy the Tile Doge (TEDDY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TEDDY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Скільки сьогодні коштує Teddy the Tile Doge (TEDDY)?
Актуальна ціна TEDDY у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TEDDY до USD?
Поточна ціна TEDDY до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Teddy the Tile Doge?
Ринкова капіталізація TEDDY — $ 33,70K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TEDDY?
Циркуляційна пропозиція TEDDY — 929,60T USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TEDDY?
TEDDY досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TEDDY?
Історична мінімальна ціна TEDDY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі TEDDY?
Актуальний обсяг торгівлі TEDDY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TEDDY цього року?
TEDDY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TEDDY для поглибленого аналізу.
