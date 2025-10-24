Інформація щодо ціни Teddy the Tile Doge (TEDDY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -2,57% Зміна ціни (1 дн.) +22,05% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,74% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,74%

Актуальна ціна Teddy the Tile Doge (TEDDY) становить --. За останні 24 години TEDDY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TEDDY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TEDDY змінився на -2,57% за останню годину, +22,05% за 24 години та на +3,74% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Ринкова капіталізація $ 33,70K$ 33,70K $ 33,70K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 33,70K$ 33,70K $ 33,70K Циркуляційне постачання 929,60T 929,60T 929,60T Загальна пропозиція 929 598 213 267 094,0 929 598 213 267 094,0 929 598 213 267 094,0

Поточна ринкова капіталізація Teddy the Tile Doge — $ 33,70K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TEDDY — 929,60T, зі загальною пропозицією 929598213267094.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33,70K.