Ціна Teddy Dollar (TSD)
Поточна ціна Teddy Dollar (TSD) сьогодні становить 1.46 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Teddy Dollar:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 64.98 USD
- зміна ціни Teddy Dollar протягом дня — +3.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін TSD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни TSD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Teddy Dollar до USD становила $ +0.04351526.
За останні 30 днів зміна ціни Teddy Dollar до USD становила $ -0.0583830640.
За останні 60 днів зміна ціни Teddy Dollar до USD становила $ -0.1201353700.
За останні 90 днів зміна ціни Teddy Dollar до USD становила $ +0.4984901300509063.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.04351526
|+3.06%
|30 днів
|$ -0.0583830640
|-3.99%
|60 днів
|$ -0.1201353700
|-8.22%
|90 днів
|$ +0.4984901300509063
|+51.84%
Останній аналіз цін Teddy Dollar: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.09%
+3.06%
+1.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Teddy Cash is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw interest-free loans against AVAX used as collateral. Loans are paid out in TSD (a USD pegged stablecoin) and need to maintain a minimum collateral ratio of 110%. Learn more about these mechanisms in our documentation. https://docs.teddy.cash/ The Teddy Dollar (TSD) is the first stablecoin on the Avalanche network that uses AVAX as collateral. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing TSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Teddy Cash as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. The Teddy Cash protocol offers interest-free loans and is more capital efficient than other borrowing systems (i.e. less collateral is needed for the same loan). Instead of selling AVAX to have liquid funds, you can use the protocol to lock up your AVAX, borrow against the collateral to withdraw TSD, and then repay your loan at a future date.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 TSD до AUD
A$2.2922
|1 TSD до GBP
￡1.1534
|1 TSD до EUR
€1.387
|1 TSD до USD
$1.46
|1 TSD до MYR
RM6.4678
|1 TSD до TRY
₺52.8812
|1 TSD до JPY
¥222.3872
|1 TSD до RUB
₽132.9476
|1 TSD до INR
₹126.5382
|1 TSD до IDR
Rp23,548.3838
|1 TSD до PHP
₱84.315
|1 TSD до EGP
￡E.73.8614
|1 TSD до BRL
R$8.322
|1 TSD до CAD
C$2.0586
|1 TSD до BDT
৳176.9228
|1 TSD до NGN
₦2,208.761
|1 TSD до UAH
₴60.59
|1 TSD до VES
Bs89.06
|1 TSD до PKR
Rs407.705
|1 TSD до KZT
₸723.8388
|1 TSD до THB
฿49.2166
|1 TSD до TWD
NT$47.7128
|1 TSD до CHF
Fr1.2994
|1 TSD до HKD
HK$11.3588
|1 TSD до MAD
.د.م14.527