Сьогоднішня ціна TEDDY BEAR (BEAR)

Поточна ціна TEDDY BEAR (BEAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 77.64M USD. Ціна BEAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TEDDY BEAR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 608.66K USD

- зміна ціни TEDDY BEAR протягом дня — -0.81%

- циркуляційна пропозиція – 999.00T USD

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