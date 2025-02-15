Ціна Technology Metal Network Global (TMNG)
Поточна ціна Technology Metal Network Global (TMNG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TMNG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Technology Metal Network Global:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 143.16 USD
- зміна ціни Technology Metal Network Global протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Technology Metal Network Global до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Technology Metal Network Global до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Technology Metal Network Global до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Technology Metal Network Global до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-39.74%
|60 днів
|$ 0
|-78.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Technology Metal Network Global: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Payment token providing global access to purchasing physical assets such as technology metals, rare earth metals, and precious metals.
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