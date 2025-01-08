Сьогоднішня ціна Tech Deck Turtle (TDT)

Поточна ціна Tech Deck Turtle (TDT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.75K USD. Ціна TDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Tech Deck Turtle:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.34 USD

- зміна ціни Tech Deck Turtle протягом дня — -0.12%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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