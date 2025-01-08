Ціна Tech Deck Turtle (TDT)
Поточна ціна Tech Deck Turtle (TDT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 12.75K USD. Ціна TDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tech Deck Turtle:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.34 USD
- зміна ціни Tech Deck Turtle протягом дня — -0.12%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tech Deck Turtle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tech Deck Turtle до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tech Deck Turtle до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tech Deck Turtle до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.12%
|30 днів
|$ 0
|-14.76%
|60 днів
|$ 0
|+12.90%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tech Deck Turtle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.12%
+12.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tech Deck Turtle is a memecoin on the Solana Network.
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