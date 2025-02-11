Сьогоднішня ціна TEAR (TEAR)

Поточна ціна TEAR (TEAR) сьогодні становить 0.860635 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TEAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TEAR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.80K USD

- зміна ціни TEAR протягом дня — -9.82%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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