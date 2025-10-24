Інформація щодо ціни TeamWater (WATER) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00504707$ 0,00504707 $ 0,00504707 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,03% Зміна ціни (1 дн.) +9,04% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,53% Зміна ціни (за 7 дн.) -12,53%

Актуальна ціна TeamWater (WATER) становить --. За останні 24 години WATER торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WATER становить $ 0,00504707, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WATER змінився на -0,03% за останню годину, +9,04% за 24 години та на -12,53% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TeamWater (WATER)

Ринкова капіталізація $ 44,77K$ 44,77K $ 44,77K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 44,77K$ 44,77K $ 44,77K Циркуляційне постачання 999,77M 999,77M 999,77M Загальна пропозиція 999 769 710,0073242 999 769 710,0073242 999 769 710,0073242

Поточна ринкова капіталізація TeamWater — $ 44,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WATER — 999,77M, зі загальною пропозицією 999769710.0073242. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 44,77K.